¿Qué soñamos que sea la Semana Santa? Reflexión de monseñor Rafael de Brigard

La reflexión dominical de monseñor Rafael de Brigard invita a vivir la Semana Santa como un camino espiritual profundo, marcado por la esperanza y el encuentro con Dios en medio de un mundo saturado de incertidumbre. A partir del Salmo 46, el mensaje resalta una verdad central: “Dios es el Rey del mundo”, recordando que, más allá de los poderes humanos, es Dios quien guía la historia. En este contexto, el Domingo de Ramos se presenta como la entrada de un rey distinto: humilde, cercano y reconocido por los sencillos.

El recorrido por el Evangelio de San Mateo muestra a Jesús entrando en Jerusalén no con poder terrenal, sino “con toda sencillez, montado en una burra”, revelando el verdadero rostro del Reino de Dios. Monseñor destaca que este Rey se define por su servicio, su misericordia y su entrega, sintetizado en gestos como el lavatorio de los pies y la institución de la Eucaristía: “Este es mi cuerpo… esta es mi sangre”. Así, el centro de la fe cristiana se encuentra en un Dios que se queda con su pueblo y que enseña que “la vida del cristiano es la vida de un servidor”.

Finalmente, la reflexión conduce al misterio pascual: la cruz y la resurrección. Lejos de ser un fracaso, la entrega de Cristo es presentada como el acto supremo de amor: “Verdaderamente este era el Hijo de Dios”.



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