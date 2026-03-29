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Blu Radio  / Sociedad  / Religión  / ¿Qué soñamos que sea la Semana Santa? Reflexión de monseñor Rafael de Brigard

¿Qué soñamos que sea la Semana Santa? Reflexión de monseñor Rafael de Brigard

Monseñor Rafael de Brigard invita a vivir la Semana Santa con fe, servicio y oración, siguiendo a Jesús, Rey humilde que entrega su vida y vence la muerte.

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