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Blu Radio  / Sociedad  / Religión  / El ciego que volvió a ver y el camino de la fe: reflexión de monseñor Rafael de Brigard

El ciego que volvió a ver y el camino de la fe: reflexión de monseñor Rafael de Brigard

En su reflexión dominical, Rafael de Brigard explica el evangelio donde Jesucristo sana a un ciego y enseña que la fe es un camino que abre los ojos del corazón.

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