Jesús se transfigura: reflexión dominical de monseñor Rafael de Brigard

La reflexión dominical de Rafael de Brigard invita a los fieles a redescubrir el valor de la fe como fuente de luz, esperanza y orientación para la vida. En su mensaje, resalta que la palabra de Dios es un medio privilegiado para encontrar sentido y fortaleza en medio de las dificultades cotidianas: “Siempre que buscamos las cosas de Dios estamos detrás de eso: queremos luz, esperanza, alegría, fortaleza.” Esta invitación a “amanecer en Dios” representa un llamado a comenzar cada día con una actitud espiritual abierta, confiando en que la presencia divina acompaña y sostiene el camino humano.

Basándose en el relato de la Transfiguración del Evangelio de Mateo, el monseñor explica que este acontecimiento revela la naturaleza divina de Cristo y ofrece a los creyentes una imagen de la gloria y la luz que Dios quiere compartir con la humanidad. La escena, en la que el rostro de Jesús “resplandecía como el sol”, simboliza la claridad que Dios ofrece frente a las oscuridades de la vida. Ante esta experiencia, el apóstol Pedro expresa una profunda verdad espiritual: “Señor, qué bien se está aquí”.

Finalmente, el mensaje subraya que la clave de la vida cristiana está en la cercanía con Dios y en la escucha atenta de su palabra. La voz que se escucha en la Transfiguración lo confirma con claridad: “Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto. Escúchenlo”. Monseñor De Brigard insiste en que escuchar a Cristo transforma la vida y conduce al creyente hacia la plenitud, pues Dios no busca imponer cargas, sino ofrecer salvación, luz y amor.



