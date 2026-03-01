En vivo
Pronto reabrirán carriles en la AutoNorte: Obras de Transmilenio tienen un avance de 95%

Pronto reabrirán carriles en la AutoNorte: Obras de Transmilenio tienen un avance de 95%

En las próximas semanas se habilitarán nuevamente los carriles mixtos que permanecen cerrados por las obras, lo que permitirá mejorar la movilidad en este corredor clave del norte de la ciudad.

Estación de TransMilenio que será temporal en la Caracas por obras del metro de Bogotá
Foto: @JoseLeoNarvaezM
Por: Mariana Neira
|
Actualizado: 1 de mar, 2026

