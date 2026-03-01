Pronto reabrirán carriles en la AutoNorte: Obras de Transmilenio tienen un avance de 95%

Las obras de ampliación de las estaciones Calle 187 y Terminal de TransMilenio, ubicadas sobre la Autopista Norte de Bogotá, ya alcanzan un avance cercano al 95 %, según informó el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).

El proyecto beneficiará a más de 162 mil personas de las localidades de Usaquén y Suba, al mejorar la capacidad y la experiencia de los usuarios del sistema de transporte masivo.

De acuerdo con el director del IDU, Orlando Molano, en las próximas semanas se habilitarán nuevamente los carriles mixtos que permanecen cerrados por las obras, lo que permitirá mejorar la movilidad en este corredor clave del norte de la ciudad.

La ampliación incluye nuevos vagones de 60 metros de largo y 5 metros de ancho, además de pasarelas de conexión y la expansión de los módulos existentes en ambas estaciones. Estas intervenciones buscan responder al aumento de pasajeros y ofrecer mayor seguridad y comodidad en el servicio.



"La buena noticia para los bogotanos es que muy pronto vamos a levantar estos maletines que tenemos en este sector, que alcanzan los 2 km: 1 km por el costado oriental y 1 km por el costado occidental; en pocos días le vamos a devolver ese carril a los carros particulares, al tráfico mixto. Además, vamos a trabajar con todas las entidades para lograr, por supuesto, habilitar y mejorar los retornos acá en la 193", afirmó el director del IDU, Orlando Molano.

Actualmente, la estación Calle 187 presenta un avance del 98 %, mientras que la estación Terminal registra un 96 %, entrando ya en su etapa final antes de la entrega definitiva en los próximos meses.

Las obras continuarán con trabajos de pavimentación en carriles exclusivos, traslado de redes e instalación de acabados internos, con el objetivo de poner en funcionamiento la infraestructura ampliada y optimizar la movilidad en el norte de Bogotá.