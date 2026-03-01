Situaciones dónde la rumiación mental ha dominado: en Blu Jeans, 1 de marzo de 2026

Actualizado: 1 de mar, 2026
El programa del domingo 1 de marzo de 2026 en Blu Jeans contó con las siguientes secciones:
En el "Tema Central", se habló sobre las diferentes situaciones donde ha dominado la rumiación mental.
Por otro lado, en "La máquina de la verdad", se comentaron mitos y realidades de las plantas eléctricas industriales.
Además, al finalizar, se abordaron algunas situaciones cotidianas que nos pasan a todos.
Escucha el programa completo: