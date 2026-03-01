En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque a Irán
Alí Jamenei
Estados Unidos
Paloma Valencia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Ejército ya adelanta operativos de estabilización en zona de ataque con dron en Segovia, Antioquia

Ejército ya adelanta operativos de estabilización en zona de ataque con dron en Segovia, Antioquia

Por el temor, en la vereda Arenales hay 70 familias desplazadas (150 personas), 30 más en Jaguas y otras 60 personas en San José del Pescado.

Publicidad

Publicidad

Publicidad