Ejército ya adelanta operativos de estabilización en zona de ataque con dron en Segovia, Antioquia

Luego de la insistencia de las autoridades en Antioquia por la urgencia de que el Ejército hiciera presencia en la vereda La Jagua de Segovia, la primera división confirmó que logró llegar hasta el lugar donde fue destruida una vivienda tras un ataque con dron cargado de explosivos, que recordemos dejó una madre y sus dos hijos muertos.

Mientras a esta hora se adelantan las honras fúnebres de las víctimas en el casco urbano de esa localidad, aumentaron los desplazados por temor a que estos hechos se repitan. Según la Gobernación, en la vereda Arenales hay 70 familias desplazadas (150 personas), 30 más en Jaguas y otras 60 personas en San José del Pescado.

"Me imagino que no llegarán en helicóptero directamente al punto por razones de seguridad de ellos mismos, habrán aterrizado en un punto cercano y ahí estarán empezando a copar el territorio para poder darle la tranquilidad a la comunidad. Esperemos que el comandante vuelva y salga y nos diga qué es lo que está pasando, cómo van, no van a dar detalles concretos, pero al menos sí que nos digan cómo van avanzando las operaciones", indicó el personer Hambler Patiño.

El gobernador Andrés Julián Rendón pidió contundencia a la Fuerza Pública para atender esta situación. "Lo que aconteció no es menor. Tienen que llegar a hacer desembarcos helicoportados, por supuesto, salvaguardando primero su vida, protegiéndose de ellos, pero es que está en juego la vida de muchas personas. Es que eso que pasó es la más clara muestra que ese es un territorio donde los bandidos tienen la capacidad de hacer lo que les dé la gana", indicó.



El ente departamental anunció que llevará este lunes, con esfuerzo entre la gobernación y la alcaldía, kits de alimentos para entregar a los desplazados incluidos en el censo.

Hay que recordar que versiones preliminares indican que el ataque habría sido perpetrado por el Frente Cuarto de las disidencias, por lo que se espera que la llegada de los 100 uniformados de refuerzo del Ejército Nacional y sus operaciones de estabilidad en el lugar de los hechos permitan el retorno de las 125 familias.