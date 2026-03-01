En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque a Irán
Alí Jamenei
Estados Unidos
Paloma Valencia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / Elecciones Congreso y consultas el 8 de marzo: diferencias entre lista cerrada, preferente y abierta

Elecciones Congreso y consultas el 8 de marzo: diferencias entre lista cerrada, preferente y abierta

A una semana de las elecciones, analistas advierten que el resultado definirá el nuevo Congreso y marcará el inicio real de la carrera presidencial, con alianzas y estrategias en juego.

Publicidad

Publicidad

Publicidad