Elecciones Congreso y consultas el 8 de marzo: diferencias entre lista cerrada, preferente y abierta

A tan solo una semana de las elecciones legislativas y de las consultas interpartidistas, el escenario político colombiano entra en su etapa más crítica. Según la analista política María Alejandra Villamizar, los resultados del próximo domingo no solo definirán la composición del Congreso, sino que marcarán el verdadero inicio de la carrera presidencial.

Villamizar explicó que las encuestas recientes han servido como una guía estratégica para las campañas, pero enfatizó que los movimientos clave se verán únicamente después de la jornada electoral. “Nadie se va a mover hasta el 8. Eso es clarísimo. El 8, cuando se conozcan los resultados, ese día de cara a la presidencia van a comenzar realmente a ajustar”, afirmó. Según la analista, esos ajustes incluirán cambios en los mensajes, nuevas alianzas y modificaciones en las estrategias políticas.



El Congreso, la clave del poder político

Uno de los puntos centrales del análisis es que la elección legislativa tiene un peso determinante en el rumbo político del país. Villamizar subrayó que el interés principal de los candidatos al Senado y la Cámara es asegurar su elección o reelección, lo que influye directamente en la dinámica de las campañas presidenciales.

“Lo más importante es que los congresistas, bien sea los senadores que estaban, que se quieren reelegir, sigan en el Congreso. Y las apuestas nuevas también están luchando por abrirse espacio”, explicó. En este contexto, destacó que las estructuras políticas regionales y las maquinarias electorales se encuentran en plena movilización. “Se están moviendo seguramente todas las empresas electorales, se están moviendo presupuestos esta semana de una manera impresionante”, agregó.

Votaciones en Colombia Foto: AFP, referencia

La analista también señaló que la competencia es particularmente intensa en las listas preferentes, donde los candidatos deben conseguir votos individuales dentro de sus propios partidos. “Es una competencia entre los de la lista, entre los mismos de la lista”, afirmó, lo que convierte la elección en una batalla directa por el reconocimiento y el respaldo ciudadano.



Listas cerradas y figuras políticas dominantes

Villamizar explicó que los partidos con listas cerradas buscan capitalizar el liderazgo de figuras políticas fuertes. Mencionó como ejemplos al Centro Democrático, liderado históricamente por Álvaro Uribe, y al Pacto Histórico, impulsado por Gustavo Petro. En estas listas, los votantes eligen el logo del partido, y los escaños se asignan según el orden previamente definido.



Este sistema, explicó, busca fortalecer a los partidos como instituciones políticas. “La inspiración de por qué está hecho así es para que los partidos sean fuertes, para que los militantes confíen en su partido y en esas directivas que han puesto allí unos nombres”, indicó.



Consultas interpartidistas: tres candidaturas aseguradas

Uno de los aspectos más relevantes de la jornada electoral será la definición de los candidatos que pasarán directamente a la primera vuelta presidencial. Villamizar fue enfática en que los ganadores de las consultas tienen la obligación de continuar en la contienda.

“Quien gane cada una de las consultas obligatoriamente tiene que ir a la primera vuelta”, afirmó. Según explicó, esta norma protege la voluntad de los votantes y garantiza la seriedad del proceso democrático. “El votante es el jefe de todo el proceso electoral. Si votó por alguien, votó para que sea candidato, no para que se retire después”, agregó.

Villamizar concluyó que el 8 de marzo marcará un punto de inflexión en la política nacional. “Arrancan todas las reflexiones de con quién me uno, cómo hago, dónde están los votos, qué fue lo que pasó”, señaló. Desde ese momento, las campañas entrarán en una fase de negociación y consolidación.

Finalmente, la analista hizo un llamado a la participación ciudadana, destacando que el poder decisorio está en manos de los electores. “Ojalá que la gente participe. Lo más importante es que la gente decida y vote, para que después no tengamos que quejarnos”, concluyó.

Con el país en expectativa y las campañas en máxima tensión, la próxima jornada electoral no solo definirá el nuevo Congreso, sino también el mapa político que conducirá a Colombia hacia su próxima elección presidencial.