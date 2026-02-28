Elecciones en Colombia 2026: acciones que podrían costarle multas, cárcel y la anulación del voto

El próximo 8 de marzo se llevarán a cabo las elecciones para el Congreso de la República y las consultas interpartidistas, por lo cual muchos candidatos están haciendo campaña por medio de mítines, aparición en medios de comunicación y redes sociales, debates electorales, distribución de propaganda en las calles y espacios públicos, entre otros.

Frente a esto, la Fiscalía General de la Nación desde ya está adelantando acciones para mitigar los delitos que se puedan presentar en las elecciones y la participación de la ciudadanía es clave. Por ello, indicó cuáles son las acciones catalogadas como delitos electorales que se deben denunciar.

La resolución 0047 de febrero de 2026 define la estrategia de investigación y judicialización de los delitos que ocurran en los comicios legislativos; esto quiere decir que la Fiscalía está habilitada para abordar los hechos delictivos que se registren antes, durante y después de las votaciones.

Lo anterior se llevará a cabo por medio de puntos de recepción que el ente habilitará para recibir las denuncias en lugares de alta afluencia de votantes o donde haya presencia física de la entidad.



Actos que son catalogados como delitos electorales

Es importante recordar que el voto debe ser libre y hecho con responsabilidad. La Fiscalía explicó que los delitos electorales los cometen, en su gran mayoría, candidatos, ciudadanos y servidores públicos; debido a ello, estas son las acciones que pueden llevar a cometer hechos delictivos:



El candidato

Presiona o engaña al votante.



Manipula a los votantes en favor de un candidato.



Financia campañas con dineros provenientes de actividades ilícitas o recursos públicos.



Excede los límites en los gastos de su campaña.

El ciudadano

Impide que las elecciones o el escrutinio se hagan.



Traslada a votantes para escribir su cédula en una población distinta donde es su residencia.



Suplantan sufragantes.



Usa cédulas falsas para votar.



No permite que los jurados de votación realicen su labor.



Amenaza o constriñe a un candidato.

El servidor público