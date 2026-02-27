Ley seca y cierre de fronteras; algunas de las medidas anunciadas por el Gobierno para elecciones

El Gobierno nacional está construyendo el decreto de orden público con las medidas que se implementarán para garantizar la seguridad durante las elecciones legislativas del 8 de marzo, día en el cual los colombianos elegirán a sus congresistas para el periodo 2026-2030, además, ese día se harán las consultas interpartidistas.

Entre las medidas que tomará el Gobierno está la ley seca desde el 7 de marzo y el cierre de fronteras.

"La ley seca desde el 7 de marzo a las 6 p.m. hasta el lunes 9 de marzo a las 6 a.m. Cierran las fronteras el 7 de marzo. Yo he propuesto que sea a las 12 p.m. pero hay que estudiar porque si se hace desde las 6 p.m. como siempre se ha hecho, todas las personas de la frontera me dicen que se afecta muchísimo el comercio hasta el lunes 9 de marzo 6 a.m", dijo el ministro del interior, Armando Benedetti.

Por otro lado, el Gobierno convocó para el 4 de marzo en Bogotá a última comisión de seguimiento electoral.



"Al mismo tiempo el PMU de las elecciones internacionales o en el exterior empiezan desde el lunes desde el domingo al mediodía. Estaremos con el señor Procurador y el señor Registrador o sus delegados para juntar el PMU. Nosotros lo vamos a hacer desde el jueves o el viernes vamos a juntarlos también", explicó Benedetti.