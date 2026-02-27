Se accidentó camión que transportaba personal del Ejército vía Itaibe-Paicol; subintendente murió

Grave accidente de tránsito se registró en la vía Itaibe–Paicol, que comunica a los departamentos de Cauca y Huila. Al parecer, un camión en el que se movilizaba personal del Ejército rodó por un abismo, dejando como saldo un subteniente muerto y al menos 17 militares resultaron heridos, adscritos a la Novena Brigada.

Blu Radio conoció que, al parecer, los uniformados estaban realizando un procedimiento de captura a un explosivista de las disidencias, cuando la comunidad de aglomeró y tuvieron que evacuar rápidamente.

En ese momento se presenta el desprendimiento de la vía y el camión cayó al abismo.

En desarrollo.