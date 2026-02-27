En vivo
Se accidentó camión que transportaba personal del Ejército vía Itaibe-Paicol; subintendente murió

Se accidentó camión que transportaba personal del Ejército vía Itaibe-Paicol; subintendente murió

Al parecer, el camión rodó por un abismo. Varios militares adscritos a la Novena Brigada resultaron heridos.

