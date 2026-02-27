Resultado Super Astro Sol último sorteo del chance hoy, viernes 27 de febrero de 2026

El Super Astro Sol se ha consolidado como una de las modalidades de chance más llamativas en Colombia, gracias a su formato innovador que combina un número de cuatro cifras con un signo del zodiaco.



Número ganador del Super Astro Sol

El número ganador del chance Super Astro Sol de este viernes 27 de febrero de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Cómo jugar el Super Astro Sol

El Super Astro Sol ofrece una dinámica sencilla que amplía las posibilidades de ganar al combinar números y signos zodiacales. Para participar, los jugadores deben seguir estos pasos:



Elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999. Seleccionar uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. También pueden elegir la opción “Todos los signos”, que permite participar con el mismo número sin depender de un signo específico. Definir el valor de la apuesta. Realizar hasta cuatro jugadas diferentes en un mismo tiquete.

Este formato brinda mayor flexibilidad y aumenta las opciones de acierto, lo que explica su creciente acogida en todo el país.



Cuánto cuesta jugar el Super Astro Sol

El costo de participación es accesible y está diseñado para ajustarse a distintos presupuestos, lo que facilita la participación de un público amplio.



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos por jugada.

$500 pesos colombianos por jugada. Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos por jugada.

Se recomienda realizar las apuestas únicamente en establecimientos autorizados para garantizar la validez del tiquete y la legalidad del proceso.



Cómo reclamar un premio del Super Astro Sol

Las personas que resulten ganadoras deben acercarse a un punto autorizado y presentar los documentos requeridos para reclamar su premio. Los requisitos básicos son:



Tiquete original en buen estado y sin alteraciones.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Dependiendo del valor del premio, pueden exigirse condiciones adicionales:



Menos de 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

solo se requieren los documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: se deben presentar los documentos básicos y diligenciar el formulario SIPLAFT.

se deben presentar los documentos básicos y diligenciar el formulario SIPLAFT. Más de 182 UVT: además de los requisitos anteriores, se debe presentar una certificación bancaria vigente. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria.

Gracias a su formato innovador, facilidad para participar y claridad en el proceso de pago, el Super Astro Sol continúa posicionándose como uno de los chances más consultados en Colombia, ofreciendo diariamente nuevas oportunidades para quienes prueban su suerte.