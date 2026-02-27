Bancolombia activa plan para contrarrestar crisis en su plataforma

Bancolombia abrirá todas sus oficinas este sábado 28 de febrero como parte de su plan de contingencia tras las fallas técnicas que afectaron sus canales digitales. La medida busca facilitar transacciones presenciales en Bogotá y el resto del país.

En medio de la situación que usuarios han calificado como un “apagón” financiero, el presidente de la entidad, Juan Carlos Mora, explicó que la contingencia se originó en una actualización tecnológica programada durante el pasado fin de semana.

Según detalló en entrevista con Mañanas Blu, el banco adelantaba un proceso para mejorar la capacidad de sus máquinas principales. Bancolombia cuenta con tres centros de cómputo, uno en Medellín y dos en Bogotá, que operan como respaldo mutuo. El inconveniente surgió al migrar la operación de Medellín hacia Bogotá para realizar ajustes, momento en el que se presentaron fallas que se replicaron en los demás centros.

“Fue un tema programado que no salió como esperábamos”, afirmó Mora. El directivo aclaró que no se trató de un daño físico ni de hardware, sino de un problema en componentes específicos del software base, similar al sistema operativo, provisto por IBM y Kyndryl. También aseguró que se trata de un evento aislado.



¿Cuáles serán los horarios de atención este sábado?

La apertura de oficinas será a nivel nacional. En Bogotá, la atención al público se prestará de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. En el resto del país, el servicio estará disponible entre las 8:30 a. m. y las 12:00 del mediodía.



La entidad invitó a los clientes a acudir a las sucursales para realizar consignaciones, retiros y demás trámites pendientes.