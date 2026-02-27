En vivo
Sociedad  / Educación  / Universidad Militar Nueva Granada se expande a diversas regiones

Universidad Militar Nueva Granada se expande a diversas regiones

La Universidad Militar Nueva Granada amplia su cobertura consolidando una estrategia de regionalización que combina infraestructura en comodato, educación virtual y alianzas internacionales.

