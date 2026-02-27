Resultado de Paisita Noche, último sorteo hoy viernes 27 de febrero de 2026

Publicidad
El chance Paisita Noche continúa posicionándose como uno de los sorteos diarios más esperados en Colombia, especialmente en Antioquia, donde hace parte de la tradición regional. Gracias a su trayectoria y amplio reconocimiento, se mantiene entre los juegos de azar más consultados por quienes cada noche buscan una oportunidad de ganar.
En el sorteo realizado el viernes, 27 de febrero de 2026, el resultado oficial fue: 0272 - Delfín.
Estos son los únicos resultados válidos para verificar los tiquetes correspondientes a esta fecha.
Desde 2025, el Paisita Noche incorporó la quinta balota, una alternativa opcional que permite incrementar el premio cuando el jugador acierta las cuatro cifras exactas en el orden correcto.
Esta modalidad adicional no cambia la estructura tradicional del juego ni su dinámica habitual. El sorteo se realiza de la misma manera, pero ahora ofrece una opción extra para quienes desean aumentar el valor potencial de su premio.
El Chance Paisita Noche se caracteriza por su mecánica sencilla y accesible. Para ganar, el número elegido debe coincidir con el resultado oficial de izquierda a derecha, según la modalidad seleccionada.
Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, lo que facilita la participación de distintos perfiles de jugadores. Al tratarse de un sorteo diario, genera alta consulta en portales de resultados y puntos autorizados.
El Paisita Noche ofrece varias formas de jugar:
El chance en línea en Colombia está regulado por Coljuegos, entidad encargada de supervisar los juegos de suerte y azar en el país. Solo las plataformas autorizadas pueden ofrecer este servicio de manera legal.
Operadores como Paga Todo, Gana, Su Red y Apuestas Cúcuta 75 cuentan con sitios web y aplicaciones móviles donde los usuarios pueden:
Conservar el comprobante digital es fundamental, ya que funciona como respaldo en caso de resultar ganador.
Para reclamar un premio es obligatorio presentar:
Los requisitos adicionales dependen del valor ganado, calculado en UVT:
Estos han sido los números recientes del sorteo:
El Paisita Noche continúa consolidándose como una de las opciones favoritas en Antioquia y otras regiones del país, combinando tradición, facilidad de juego y múltiples modalidades de premio que mantienen viva la expectativa noche tras noche.