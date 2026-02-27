Escándalo sacude al arbitraje nacional: 27 de febrero de 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este viernes, 27 de febrero de 2026:
- El tema arbitral vuelve a encender la polémica. Desde Cali, el exárbitro y analista Wilmer Barahona publicó presuntos estados de cuenta que comprometerían al director técnico de la Comisión Arbitral del fútbol colombiano.
- Posible debut de James Rodríguez este fin de semana con Minnesota United FC, que enfrentará a FC Cincinnati desde las 4:30 p. m.
- En Portugal, el colombiano Luis Javier Suárez fue catalogado como un “finalizador de clase mundial”.
- Festival azul: Millonarios FC goleó 5-1 a Deportivo Pereira por la fecha 9 de la Liga BetPlay.
