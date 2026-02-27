Copa Libertadores: Medellín y Tolima conocieron sus fechas para buscar la fase de grupos

La Copa Libertadores 2026 entra en su fase decisiva, previa a la fase de grupos, y los clubes colombianos ya tienen calendario definido. En ese sentido, el Deportivo Independiente Medellín y Deportes Tolima, que disputarán la Fase 3 del torneo, instancia previa a la anhelada fase de grupos ya conocieron las fechas en que buscarán instalarse entre los mejores 32 clubes del continente.



¿Cuándo juega el DIM la fase 3 de la Copa Libertadores?

Independiente Medellín, que en la se 2 eliminó a Liverpool de Montevideo, enfrentará a Juventud de Las Piedras, también de Uruguay, en una serie que, al igual que la anterior, comenzará en Montevideo. El partido de ida se jugará el 5 de marzo a las 19:30 de la noche, hora de Colombia. La vuelta será el 12 de marzo en Medellín, también a las 19:30 de la noche.

El equipo antioqueño cerrará la llave en el Atanasio Girardot, donde espera hacerse fuerte ante su gente. La serie ante el club uruguayo será clave para regresar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. El poderoso sueña con volver a ser protagonista internacional.

¿Cuándo vuelve a jugar Tolima por Libertadores?

Por su parte, Deportes Tolima medirá fuerzas con O'Higgins en un cruce que promete intensidad. El compromiso de ida será el 4 de marzo en Rancagua, a las 19:30 de la noche, hora colombiana. La vuelta quedó programada para el 11 de marzo en Ibagué, en el mismo horario.

El conjunto pijao, que viene de superar la fase 2 por los penales de local ante el Deportivo Táchora de Venezuela, definirá la clasificación en casa, con la ilusión de sellar el paso a la fase de grupos. Tolima llega con experiencia reciente en torneos internacionales y quiere ratificar su crecimiento continental. La Fase 3 de la Copa Libertadores definirá a los últimos clasificados al cuadro principal.



🏆📅 ¡Fixture definido para la Fase 3! Así jugarán en busca de cuatro lugares en la Fase de Grupos de la CONMEBOL #Libertadores. #GloriaEterna pic.twitter.com/GxRJwadYt9 — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) February 27, 2026

En esta instancia, las llaves se disputan en partidos de ida y vuelta, y los ganadores avanzarán directamente a la fase de grupos. Medellín y Tolima conocen ahora su hoja de ruta y preparan dos semanas decisivas. Colombia tendrá doble representación en la pelea por seguir en la Copa Libertadores.