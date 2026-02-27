Arrancan pagos de Colombia Mayor, ciclos 1 Y 2: algunos departamentos cobrarán primero

Uno de los pagos más esperados por millones de personas es el subsidio entregado por Prosperidad Social, pues este auxilio económico ayuda a sostener a hogares con bajos ingresos en Colombia para llegar a fin de mes.

La entidad, encargada de los programas como Renta Ciudadana, Renta Joven, Devolución del IVA, Jóvenes en Paz y Colombia Mayor, cada mes anuncia las fechas en las que inician los pagos. En esta oportunidad, indicó que dentro de poco comenzará a girar el subsidio para los adultos mayores.

Inician pagos de Colombia Mayor: departamentos priorizados

De acuerdo con la entidad, el sábado 28 de febrero 3 millones de personas mayores empezarán a recibir el bono pensional de enero y febrero de 2026 correspondiente a los ciclos 1 y 2. Además, se priorizará a algunos departamentos.

Iniciaremos en los departamentos más afectados por las lluvias. Prosperidad Social

En ese contexto, Córdoba y Sucre serán los primeros departamentos en recibir el desembolso, y los beneficiarios deberán acogerse a la medida de pico y cédula. A partir del 2 de marzo, el pago se extenderá al resto del país.



Atención a los nuevos operadores de pagos

Es importante recordar que Prosperidad Social cambió los operadores de pagos. Ahora, los encargados de la entrega de los recursos serán SuRed y SuperGiros, que conforman la unión temporal ganadora de la licitación (IMYC 01 FIP de 2026).



Este contrato contempla la prestación de servicios de dispersión y entrega de transferencias monetarias a través de servicios postales de pago para los beneficiarios de los programas que administra la Dirección de Transferencias Monetarias.

Las transferencias de programas como Colombia Mayor, Renta Joven, Renta Ciudadana y Devolución del IVA se entregarán a través de más de 31.000 puntos directos distribuidos en 1.108 municipios de los 32 departamentos del país.

La modalidad de giro funcionará como mecanismo complementario, especialmente para población no bancarizada o con limitaciones de acceso a servicios financieros, mientras avanza la implementación del nuevo Sistema de Pagos ordenado por el Plan Nacional de Desarrollo.

Según la entidad, el cambio busca promover la inclusión financiera, permitir que los beneficiarios elijan el canal de pago y reducir costos operativos para el Estado.

La meta para 2026 es ampliar el modelo a programas como Colombia Mayor, Renta Ciudadana y Devolución del IVA, facilitando que los recursos lleguen directamente al producto financiero elegido por cada persona, sin filas ni trámites adicionales.