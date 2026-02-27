En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Paloma Valencia
Apareció candidato Andrés Vásquez
Sorteo Champions League
Pakistán - Afganistán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Salud  / Madre lanza dura advertencia al sistema de salud por desconocimiento de la hemofilia

Madre lanza dura advertencia al sistema de salud por desconocimiento de la hemofilia

Ruth Segura, madre de un paciente con hemofilia, lanza una dura advertencia sobre el desconocimiento institucional en torno a esta enfermedad huérfana. “Mucha información, tienen que aprender a dar información”.

madre lanza advertencia por desconocimiento en sistema de salud.jpg
Madre lanza advertencia por desconocimiento de la hemofilia en el sistema de salud.
Foto: dnmhematologia, Blu Radio.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad