En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Paloma Valencia
Apareció candidato Andrés Vásquez
Sorteo Champions League
Pakistán - Afganistán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Transcurrida avenida de Medellín tendrá cierres este fin de semana: estos son los horarios

Transcurrida avenida de Medellín tendrá cierres este fin de semana: estos son los horarios

Ante esta afectación a la movilidad en el occidente de la ciudad, autoridades recomiendan consultar el mapa para rutas alternas y atender la señalización temporal.

Publicidad

Publicidad

Publicidad