Transcurrida avenida de Medellín tendrá cierres este fin de semana: estos son los horarios

La avenida Bolivariana, uno de los corredores más transitados del occidente de Medellín, tendrá cierres este fin de semana por la realización de la carrera atlética Parceros Run 2026. La restricción aplicará principalmente el domingo 1 de marzo en horas de la mañana. Las autoridades piden programar con tiempo los desplazamientos para evitar congestiones.

El evento deportivo se desarrollará entre las 6:30 de la mañana y las 10:00 de la mañana, con recorridos de 5K, 10K y 15K. Todas las categorías saldrán y llegarán a la vía de servicio del centro comercial Unicentro, sobre la calzada sur de la diagonal 66B (avenida Bolivariana). Esta zona tendrá cierres y pasos controlados durante la jornada atlética.

Los horarios por categoría serán así: 15K de 7:00 de la mañana a 10:00 de la mañana, 10K de 7:05 de la mañana a 9:15 de la mañana y 5K de 7:10 de la mañana a 8:25 de la mañana. En ese lapso habrá afectaciones viales intermitentes en distintos puntos del recorrido. La recomendación es utilizar rutas alternas en el occidente de la ciudad.

Además, desde las 6:00 de la tarde del sábado 28 de febrero y hasta las 2:00 de la tarde del lunes 1 de marzo, habrá cierre exclusivo en la vía de servicio de la avenida Bolivariana, en las transversales 34A y 34B. Esta medida corresponde al montaje y desmontaje de tarimas para la carrera. El impacto en movilidad se extenderá durante buena parte del fin de semana.



Cierres viales en Medellín por carrera atlético Parceros Run 2025. Foto: Alcaldía de Medellín.

La Secretaría de Movilidad anunció acompañamiento de 64 agentes de tránsito para regular el tráfico. También habrá segregación en el entorno de la Clínica Las Américas para garantizar el acceso a servicios de salud. Se prevén afectaciones en la línea O del Metro y en el corredor de Metroplús sobre la 66B.

Las autoridades recomiendan consultar el mapa oficial del evento y atender la señalización temporal. Quienes transiten por la avenida Bolivariana deberán prever tiempos adicionales de viaje. Medellín vivirá una jornada deportiva que modificará la movilidad en una de sus vías más concurridas.