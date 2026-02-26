Bancolombia y Alpina lideran el ranking de empresas más responsables con sus entornos: Merco

Publicidad
Bancolombia lidera este año el ranking Merco de Responsabilidad ESG que mide la responsabilidad de las empresas con el medio ambiente, los clientes, los grupos de interés y hasta con sus propios trabajadores.
El banco logró mantener el primer puesto en el ranking impulsada por sus calificaciones en materia de medio ambiente, gobierno corporativo y responsabilidad con sus clientes y la sociedad.
Para elaborar el ranking Merco encuesta a directivos de distintas compañías, analistas financieros, sindicalistas, periodistas entre otros e incluye los resultados junto con una medición de la conversación digital de la marca e indicadores objetivos.
El segundo lugar del ranking fue para Alpina, seguida por Crepes & Wafles, Sura y Bavaria.
La gran sorpresa del ranking fue el desplome de la calificación de Ecopetrol que en un año pasó del puesto 16 al puesto 65.