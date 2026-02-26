Ministro de Justicia: “Le dije al presidente Petro que la Constituyente nos saca de foco”

El nuevo ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, ha marcado una clara distancia frente a la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente, un tema que ha generado intensos debates en el entorno del gobierno del presidente Gustavo Petro.

En diálogo con Mañanas Blu, el alto funcionario reveló que, desde el momento en que aceptó liderar la cartera, manifestó su desacuerdo con este proceso, priorizando una agenda técnica sobre las causas políticas que han caracterizado a otros sectores del Ejecutivo.



Una postura técnica frente a la política

Cuervo explicó que, al reunirse con el presidente Petro para aceptar el cargo, la única observación que planteó fue su posición respecto a la constituyente. El ministro fue enfático al señalar que este tema no debe ser manejado desde el Ministerio de Justicia. "Yo no creo que ese tema deba estar en el ministerio. Nosotros tenemos una agenda técnica, eso es un tema político. Creo que eso me saca del foco de lo que yo quiero hacer", afirmó el funcionario.

Según su relato, el mandatario recibió esta postura con total tranquilidad, aceptando que el tema no formara parte de las prioridades de la cartera.

Esta posición contrasta significativamente con la del exministro Eduardo Montealegre, quien, durante su paso por el gobierno, convirtió la constituyente en una causa personal y ministerial con especial protagonismo.



Cuervo, por el contrario, ha mantenido su compromiso con las políticas de gobierno en las que está concentrado, sin que su negativa a firmar el proyecto haya generado conflictos internos en el gabinete.



¿Iniciativa ciudadana o política de Estado?

Para el ministro Cuervo, el proceso hacia una constituyente sigue siendo un "proyecto ciudadano" y no una política oficial del gobierno nacional. Su argumento se basa en que, si el Ejecutivo tuviera la intención formal de convocarla, habría presentado un proyecto de ley directamente ante el Congreso.

En cambio, la iniciativa es promovida por ciudadanos, y cuando el presidente o sus ministros firman las planillas, lo hacen a título personal, con su nombre y cédula, sujetos a la validación de la Registraduría como cualquier otro ciudadano.

El ministro relató incluso una anécdota ocurrida durante un Consejo de Ministros en Cartagena. Mientras otros miembros del gabinete firmaban la planilla en un momento de distensión, a él no se la ofrecieron porque sus colegas conocen y respetan su postura.

"Lo han tomado incluso con bromas y con tranquilidad", señaló, enfatizando que este tema no ha sido objeto de discusión en las sesiones formales del Consejo de Ministros, donde se priorizan decretos de emergencia y otras políticas públicas.

Escuche aquí la entrevista: