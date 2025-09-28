Pensionados de Colpensiones recibirán dinero extra con este trámite, según el Ministerio de Justicia

Si usted no sabe cuánto dinero recibirá de pensión al jubilarse, recuerde que hace algunos meses Colpensiones habilitó un simulador en su página oficial, donde podrá calcular un estimado del valor de su pensión.

Además, si usted ya se pensionó, tenga presente que hay un tramite que puede realizar par obtener un dinero extra. Se trata del retroactivo pensional.



¿Qué es el retroactivo pensional?

El retroactivo pensional es un dinero que se otorga a un ciudadano correspondiente a las pensiones no cobradas cuando tenga acreditados los requisitos para su pensión, establecidos por la ley, ya sea en un fondo privado o en Colpensiones.

Corresponde al tiempo en que se demora el fondo en responder a su solicitud de pensión. Este dinero se debe recibir en su primera mesada.

Colpensiones anuncia gran cambio desde este 16 de junio, empezarán por Bogotá Foto: ImageFx

Paso a paso para reclamar el retroactivo pensional, según el Ministerio de Justicia

Según lo señalado por el Ministerio de Justicia de Colombia, para reclamar el retroactivo pensional debe tener en cuenta una serie de pasos y fechas que le evitarán problemas con sus tramites:



Tendrá que completar y presentar ante su administradora de pensiones un formulario destinado al calculo de esas pensiones que no han sido pagas. Además, tendrá que anexar en su solicitud documentos como la historia laboral, la copia de su documento de identificación, copia de documento de reconocimiento de pensión, entre otros. Tenga en cuenta que la administradora tendrá un plazo de un mes para evaluar y tomar una decisión frente a su solicitud. Posteriormente, se expedirá un documento que de constancia de si fue o no reconocido el valor de las pensiones adeudadas. En caso de que si se le reconozca, la administradora ordenará el pago de sus pensiones atrasadas, decisión que debe ser comunicada. Si la administradora niega esta solicitud, el interesado está en su derecho de acudir a un juez laboral y solicitar la rectificación de la decisión y el pago por los meses correspondientes.

¿Cuáles son los fondos privados de pensión?

Las Administradoras del Componente Complementario de Ahorro Individual (ACCAI), o fondos de pensión privados que actualmente funcionan en el país son:



Skandia Colombia

Colombia Porvenir

Colfondos

Protección: pensiones y cesantías

Por su parte la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), es una empresa del Estado, directamente vinculada con el Ministerio de Trabajo.