El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, renunció a su cargo

El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, renunció a la cartera del gabinete del presidente Gustavo Petro. Mientras se define su reemplazo, quedaría encargado Augusto Ocampo, secretario jurídico de la Presidencia.

Es importante recordar que en los últimos días Montealegre ha tenido diferencias con el procurador, Gregorio Eljach. En las últimas semanas la Procuraduría había anunciado una investigación contra Montealegre por presunta participación en política. Lo anterior, porque en una entrevista con la Revista Semana el ministro se refirió a dos campañas a la presidencia y al Senado.

Montealegre anunció acciones legales contra Eljach tras esa decisión. Además, también hubo una indagación preliminar contra el ministro quien llamó “criminal de guerra”.

Hace unas semanas, Montealegre también tuvo diferencias con el ministro del Interior, Armando Benedetti, por el chat de WhatsApp de ministros. Esas diferencias se supone que se superaron tras un café en el que hubo una “mediación” de Roy Barreras.



Montealegre se iría del cargo a pocos días de que empiece en la Comisión Primera de la Camara de Representantes el debate del proyecto de sometimiento a la justicia, además, el ministro presentó este jueves la propuesta del Gobierno de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.