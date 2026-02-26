Paisita Día, resultado del último sorteo del chance hoy, jueves 26 de febrero de 2026

Publicidad
El sorteo El Paisita Día se consolida como una de las opciones de chance más consultadas del país, especialmente en el departamento de Antioquia, donde cuenta con una amplia base de jugadores que revisan a diario los resultados para conocer si su apuesta fue ganadora.
El número ganador del chance Paisita Día de este jueves 26 de febrero de 2026 es el 8656 - 3 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.
|Paisita Día
|25 febrero 2026
|5809 - 6
Uno de los aspectos más valorados por los jugadores es la puntualidad en la publicación de los resultados. El Paisita Día se juega todos los días del año, incluidos domingos y festivos, lo que facilita que las personas puedan verificar sus apuestas el mismo día.
Los horarios oficiales del sorteo son:
Una vez se anuncian los números ganadores, los participantes pueden acercarse a los puntos autorizados o consultar en los canales oficiales habilitados para conocer el resultado.
El Paisita Día ofrece diferentes modalidades de apuesta, pensadas para ajustarse a distintos presupuestos y estrategias. Cada modalidad cuenta con probabilidades de acierto y montos de premio que varían según el nivel de precisión requerido.
Las opciones disponibles son:
Esta variedad permite que cada jugador elija la alternativa que mejor se adapte a sus expectativas y posibilidades económicas.
Las personas que resulten ganadoras deben acudir a un punto autorizado para iniciar el proceso de reclamación. Es indispensable cumplir con los requisitos establecidos y presentar la documentación solicitada.
Los documentos básicos requeridos son:
Dependiendo del valor del premio, pueden exigirse requisitos adicionales:
Con horarios definidos, múltiples modalidades de apuesta y un proceso de pago regulado, El Paisita Día se mantiene como uno de los sorteos de chance más confiables y consultados en Colombia.