Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Capturan en Santander a alias 'Culebro', peligroso cabecilla del ELN acusado de homicidios

Capturan en Santander a alias 'Culebro', peligroso cabecilla del ELN acusado de homicidios

Tras su captura, alias “Culebro” fue presentado ante un juez de control de garantías, quien le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra.

