Megaoperativo en Manrique La 45 deja 200 vehículos inmovilizados en Medellín

La ciudad de Medellín está dentro del top 10 de las ciudades más congestionadas del mundo en cuanto a tráfico se refiere, así lo reveló uno de los más recientes estudios en materia de movilidad a nivel global y la carrera 45 del barrio Manrique, en la comuna nororiental, es una prueba fehaciente de ello.

Algunos videos publicados en redes sociales y que hoy son virales muestran el reto y gran problema en el que se ha convertido transitar por esta vía de la ciudad, especialmente los fines de semana. Una problemática de la que ni siquiera se escapa es el carril preferencial del Metroplús que constantemente es invadido.

Ante esta problemática, la Secretaría de Movilidad de Medellín realizó un megaoperativo en el que participaron cerca de 220 policías, 50 soldados del Ejército Nacional y alrededor de 50 funcionarios de la Administración Distrital.

Así lo indicó el secretario de Movilidad de Medellín, Pablo Ruíz.



“Persisten los comportamientos irresponsables en el sector que hacen parte de una flagrante falta de educación vial, de cultura ciudadana y hasta de comportamientos criminales. Como autoridad de tránsito y transporte, queremos advertir a todos los infractores que las malas conductas que quedaron grabadas en videos publicados en redes sociales serán sancionadas”.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Convivencia de la ciudad Manuel Villa Mejia indicó que, durante estos procedimientos, especialmente en el carril del Metroplús, fueron inmovilizados más de 100 vehículos, se impusieron comparendos y se presentaron algunas incautaciones.

“El balance es claro, más de 100 vehículos fueron inmovilizados, establecimientos públicos cerrados y más de 150 comparendos, además de 7 incautaciones y 8 sensibilizaciones por ocupación indebida en el espacio público. Hicimos controles estrictos tanto a motos como a carros, que sancionaron a quienes irrespetan las normas, incluidos los que invaden el carril exclusivo de Metroplús”.

De acuerdo con el reporte entregado por las autoridades en los últimos días, se han venido realizando diferentes operativos de registro y control, en los que se han impuesto más de 300 comparendos y se han inmovilizado más de 200 vehículos por la invasión del carril exclusivo de Metroplús y ocupación indebida del espacio público.

Según lo indicó la Secretaría de Movilidad, este tipo de procedimientos no solo se realizarán en el barrio Manrique, también se llevarán a cabo en el barrio Aranjuez, donde sus habitantes denuncian una gran congestión vehicular en la calle 93.