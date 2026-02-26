En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Bancolombia
Volcán en Antioquia
Encuesta Invamer

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Por gigantesco derrumbe en autopista Medellín-Bogotá habitantes deben caminar hasta dos horas

Por gigantesco derrumbe en autopista Medellín-Bogotá habitantes deben caminar hasta dos horas

Los trabajos de remoción se pueden demorar hasta cinco días debido a la enorme cantidad de tierra que cayó sobre la vía.

Publicidad

Publicidad

Publicidad