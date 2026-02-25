Unos cuatro días demorará apertura de vía Medellín -Bogotá donde cayó 60.000 cúbicos de tierra

Entre tres y cuatro días podría tardar la remoción de material en el tramo que tiene con cierre total la autopista Medellín - Bogotá, en jurisdicción de San Luis. La cantidad de material que se desprendió en la zona equivale a más de 4.200 viajes de volquetas.

Tras una inspección del Invías y otras autoridades de gestión del riesgo, se calculó la caída de unos 60.000 metros cúbicos de tierra en el kilómetro 50 del tramo Santuario - Caño Alegre, jurisdicción del municipio de San Luis.

En la zona se dispusieron para estas tareas dos retroexcavadoras y ocho volquetas.

Según el Invías, la reapertura del corredor dependerá también de las condiciones climáticas en la zona y de la estabilidad del talud, priorizando en todo momento la seguridad de los usuarios y de los equipos operativos, por lo que no se descarta que a lo largo del día las maniobras puedan ser suspendidas en caso de lluvias o baja visibilidad.



Como ruta alterna, las autoridades de movilidad han recomendado, para llegar al Magdalena Medio y al centro del país, tomar la ruta Medellín – Cisneros – Puerto Berrío.

Según autoridades de Infraestructura de Antioquia, esta se trata de la única novedad vial que, por el momento, se registra en el departamento, con excepción de los dos puentes, sobre el río Mulatos y Apartadó, que están pendientes de ser atendidos tanto por parte de la Gobernación como de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.