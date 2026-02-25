En vivo
Antioquia  / Unos cuatro días demorará apertura de vía Medellín -Bogotá donde cayó 60.000 cúbicos de tierra

Unos cuatro días demorará apertura de vía Medellín -Bogotá donde cayó 60.000 cúbicos de tierra

La cantidad de material que se desprendió en la zona equivale a más de 4.200 viajes de volquetas.

