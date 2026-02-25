Asofondos por borrador de decreto: "Es un problema nacional; es el ahorro de los colombianos"

En diálogo con Mañanas Blu, Andrés Velasco, presidente de Asofondos, alertó al país sobre las implicaciones de un proyecto de decreto publicado por el Ministerio de Trabajo que busca trasladar de manera inmediata recursos masivos de los fondos privados a Colpensiones.

Según Velasco, esta medida no solo contraviene lo estipulado en la ley, sino que pone en riesgo el ahorro que pertenece a millones de ciudadanos.

El traslado masivo de 27 billones de pesos

La controversia surge a raíz del artículo 76 de la reforma pensional, conocido como la "ventana de oportunidad de traslado". Este artículo permite que personas a menos de 10 años de pensionarse cambien de régimen, siempre que cumplan con ciertos requisitos de semanas cotizadas (750 para mujeres y 900 para hombres) al 30 de junio de 2025.

Velasco explicó que el saldo de las cuentas de ahorro individual de quienes han aprovechado esta ventana asciende a cerca de 27 billones de pesos. El decreto del Gobierno pretende que estos recursos sean trasladados a Colpensiones en un plazo de tan solo 15 días después de su expedición, lo cual es calificado por Asofondos como una medida de "cortísimo plazo" y muy grave.



El impacto en el ahorro pensional y el mercado de TES

Uno de los puntos más críticos señalados es que estos recursos no están en "cajas fuertes", sino invertidos para generar rentabilidad a los trabajadores. El portafolio total de los fondos es de 520 billones de pesos, de los cuales aproximadamente el 36% está invertido en Títulos de Deuda Pública (TES).



Liquidar repentinamente cerca de 8 billones de pesos en TES para cumplir con el decreto podría generar desvalorizaciones y efectos negativos en los mercados financieros, especialmente en un momento donde el mercado de deuda pública ya enfrenta comportamientos desfavorables.

Además, Velasco enfatizó que, según la ley vigente, estos recursos deberían permanecer en las cuentas individuales hasta que las personas cumplan la edad de pensión, momento en el cual pasarían al fondo de ahorro administrado por el Banco de la República, y no ser gastados inmediatamente por Colpensiones.

Crisis fiscal y el futuro de los impuestos en Colombia

Para el presidente de Asofondos, esta jugada del Gobierno busca liberar recursos del Presupuesto General de la Nación. Al recibir estos 27 billones, Colpensiones reduciría su necesidad de pedir recursos al Gobierno Central para pagar las pensiones actuales, permitiendo que el Estado use ese dinero en otros rubros.

Sin embargo, Velasco advierte que esto genera un pasivo pensional hacia el futuro. "En la medida en que los recursos... se gasten en el cortísimo plazo... ya esos recursos no van a ser ahorrados", afirmó, señalando que, cuando estas personas se jubilen, la Nación tendrá que cubrir esos pagos mediante impuestos pagados por todos los colombianos. Esta situación se da en un contexto donde el país enfrenta un déficit fiscal estructural del 7% del PIB, lo que equivale a un exceso de gasto de cerca de 140 billones de pesos.