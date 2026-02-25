En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Discurso de Donald Trump
Diana Ospina
José Félix Lafaurie

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Asofondos por borrador de decreto: "Es un problema nacional; es el ahorro de los colombianos"

Asofondos por borrador de decreto: "Es un problema nacional; es el ahorro de los colombianos"

El decreto del Gobierno pretende que estos recursos sean trasladados a Colpensiones en un plazo de tan solo 15 días después de su expedición, lo cual es calificado por Asofondos como una medida de "cortísimo plazo" y muy grave.

¿Qué hacer si su pensión no sube en enero del 2026 por el ajuste del salario mínimo? Experta explica
¿Qué hacer si su pensión no sube en enero del 2026 por el ajuste del salario mínimo? Experta explica
Foto: ImageFx
Por: Patricia González
|
Actualizado: 25 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad