Tres personas fueron sacadas de una finca y asesinadas en zona rural de Titiribí, Antioquia

Tres personas fueron sacadas de una finca y asesinadas en zona rural de Titiribí, Antioquia

Al sitio se dirigen miembros de la Policía Antioquia y la Séptima División del Ejército para adelantar las primeras investigaciones de este hecho de violencia.

