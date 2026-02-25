En vivo
El otro no es un antagonista, sino una persona diferente: rectora U de Los Andes

El otro no es un antagonista, sino una persona diferente: rectora U de Los Andes

La rectora de la Universidad de Los Andes, Raquel Bernal, estuvo en el 'Foro para la polarización, la conversación’.

Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 25 de feb, 2026

