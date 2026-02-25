Gobierno y entes de control acuerdan “mismo lenguaje” tras choque de acusaciones de fraude electoral

Tras el cruce público entre el presidente Gustavo Petro y el procurador Gregorio Eljach por las denuncias de posible fraude electoral, el Gobierno y los organismos de control sostuvieron un primer cara a cara en la sede de la Procuraduría, en Bogotá, para revisar garantías de cara a las elecciones del 8 de marzo.

En la reunión participaron el ministro del Interior, Armando Benedetti; el ministro de Defensa; la cúpula militar y policial; así como el procurador Gregorio Eljach, el registrador nacional Hernán Penagos y el contralor Carlos Hernán Rodríguez. El eje del encuentro fue el Plan Democracia y la transparencia del sistema electoral, luego de que el mandatario cuestionara la entrega del código fuente del software y el papel de los entes de control.

Al término, Eljach aseguró que las reuniones han sido “armónicas y provechosas” y anunció una conclusión clave: “Buscaremos manejar un mismo lenguaje en todo lo que se trate de temas técnicos”, al defender que el preconteo y el diligenciamiento de los formularios E-14 hacen parte fundamental del proceso.

Foto: Procuraduría General de la Nación.

“Estas reuniones han resultado armónicas y provechosas. Buscaremos manejar un mismo lenguaje en todo lo que se trate de temas técnicos. No es cierto que el preconteo no sirva; el diligenciamiento del E-14 es la prueba material física de lo que dijo el jurado que cuenta los votos”, indicó el procurador.



El ministro Armando Benedetti afirmó que el objetivo es evitar que “ese manto de duda no vaya a existir para el día de elección” y dijo estar satisfecho con los espacios de diálogo abiertos para resolver las inquietudes planteadas por el presidente.

Ministro del Interior, Armando Benedetti. Foto: AFP.

“Esta reunión tiene muchísimo que ver con que ese manto de duda no vaya a existir para el día de elección. Estoy satisfecho con estos encuentros porque están buscando los canales de comunicación para resolver las interrogantes con base en lo que ha dicho el presidente y lo que ha respondido el registrador”, dijo el ministro Benedetti.

Por su parte, el registrador Penagos aseguró que la firma ASD ya no hace parte de la unión temporal y que los softwares de preconteo están siendo auditados. “El preconteo presenta datos preliminares, pero es el escrutinio el que valida los resultados”, enfatizó.

Hernán Penagos Foto: Blu Radio

“La firma ASD no hace parte hoy de la unión temporal. Los softwares de preconteo están siendo auditados y permiten entregar datos preliminares desde el cierre de votaciones, pero es el escrutinio, con los E-14 y los jueces, el que valida legalmente los resultados”, añadió.

Las partes acordaron una nueva reunión antes de los comicios, en un intento por bajar la tensión institucional y unificar criterios técnicos de cara a la jornada electoral.