Al conocerse la decisión de un juez de Bogotá de dejar en libertad a José David Celis, principal señalado de la muerte de Laura Valentina Lozano en hechos ocurridos en la madrugada del pasado 21 de febrero en un apartamento de Usaquén, su madre, Nancy Torres, aseguró que es injusto que la justicia diga que este hombre no representa un peligro para la sociedad, afirmando que Colombia necesita un cambio en el sistema judicial.

Por otro lado, asegura que en reiteradas ocasiones, según lo dice la madre de Laura Valentina, José David Celis había tenido actitudes de manipulación hacia ella y su mamá. Tanto así como relata, intentó alejar a su hija e imponer una demanda en su contra. Sin embargo, para no entorpecer la investigación, prefiere no contar detalles de hechos anteriores.

“¿Cómo es posible que digan que una persona que premeditadamente mata a otra persona no es un peligro para la sociedad? Este señor hoy lo hizo con mi hija. Yo, de alguna forma, tuve la oportunidad de conocer a esta persona. Esa persona es una persona manipuladora. Nosotros vivimos una situación con este caballero hace más o menos un año y yo le dije a mi hija: ‘Vale, aléjate de ahí, demandemos’. Mi hija no me dejó demandar a este tipo”.

“Es una persona manipuladora”: mamá de Laura Lozano tras libertad de José David Celis

Entre tanto, como lo cuenta Nancy Torres, José David y Laura Valentina, al momento de la muerte, no tenían una relación. Sin embargo, lo que los mantenía en comunicación era una perrita a la que Laura le había dado hogar de paso y su expareja se ofreció para cuidarla. Cuenta que al llegar a este sitio a recogerla, y después de bajar a la mascota a un vehículo en el que se transportaba, Laura se devolvió al apartamento de este joven por su celular y desde ahí se perdió su rastro.



“Mi hija en algún momento sirvió de hogar de paso para una perrita. Ella también salía mucho por su trabajo, por su universidad. Entonces este señor se ofreció a cuidar la perrita y fue otra forma de manipularla. Antes de llegar la cogió y fue: ‘Llame, llame, llame, venga por su perra, venga por su perra’. Fue a recoger a su perra. Ella bajó el animalito, lo metió en el carro de la persona que la estaba transportando y él le había… ella había dejado el celular allá. No sé si él se lo quitó o no, bueno, no sé. El caso es que ya subió nuevamente por el celular y ya nunca volvió a bajar”, relató.

Así las cosas, Nancy Torres, madre de Laura Valentina, exige a la justicia que se “reivindique” con ella y la familia. Concluye diciendo que se quedó sin su mano derecha, una mujer luchadora y responsable.