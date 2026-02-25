En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / “Es una persona manipuladora”: mamá de Laura Lozano tras libertad de José David Celis

“Es una persona manipuladora”: mamá de Laura Lozano tras libertad de José David Celis

Tras la decisión de un juez de dejar en libertad a José David Celis, presunto responsable de la muerte de Laura Lozano, su madre denuncia que en reiteradas ocasiones vio acciones “manipuladoras”.

