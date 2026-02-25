En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Colpensiones
Discurso de Donald Trump
Diana Ospina

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Financian hasta $42 millones para que enchape su casa: esto necesita para aplicar

Financian hasta $42 millones para que enchape su casa: esto necesita para aplicar

Miles de familias hacen un enorme esfuerzo para ahorrar la cuota inicial, pero en su mayoría se quedan cortas cuando deben realizar adecuaciones como la remodelación o los acabados.

Publicidad

Publicidad

Publicidad