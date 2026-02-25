Financian hasta $42 millones para que enchape su casa: esto necesita para aplicar

Comprar casa es un sueño que muchos quieren cumplir, pero no termina con la firma de las escrituras. Miles de familias hacen un enorme esfuerzo para ahorrar la cuota inicial y asumir el crédito, pero en su mayoría se quedan cortas cuando deben realizar adecuaciones como la remodelación o los acabados.

Ahora llega un alivio para el bolsillo de estos ciudadanos. Gracias a la alianza entre HSG Synergy y Credifamilia se abre una opción para financiar remodelaciones y enchapados sin enredarse con tanto papeleo.

Esta alternativa está dirigida a compradores que adquirieron su vivienda en proyectos administrados por HSG Synergy y ofrece montos entre $10 millones y $42 millones para realizar adecuaciones y mejoras. El objetivo es reducir la brecha entre la compra del inmueble y dejarlo listo para habitarlo o rentarlo.



Créditos entre $10 y $42 millones, así puede aplicar

Estos créditos están pensados para quienes necesitan:



Terminar acabados internos.

Modernizar cocinas y baños.

Reforzar redes eléctricas o hidráulicas.

Adecuar espacios para renta tradicional o de corta estancia.

En muchos casos, luego de adquirir la vivienda, la liquidez de los compradores suele quedar al límite. Esta línea busca evitar que las familias recurran a préstamos informales o se descapitalicen para avanzar en las obras.

Viviendas en Colombia. Foto: Ministerio de Vivienda.

La diferencia es que el trámite se apalanca en los procesos administrativos ya existentes en los proyectos, es decir, la trazabilidad de la información permite gestionar mejor el crédito y agilizar la aprobación, reduciendo pasos que vuelven el proceso más engorroso.



Cómo aplicar a la financiación para remodelar vivienda

Los interesados pueden acercarse a:



Equipos de administración de los proyectos donde opera HSG Synergy.

Salas de venta vinculadas a esos desarrollos.

Canales oficiales de atención de Credifamilia.

Allí recibirán información sobre:



Requisitos.

Plazos.

Simulaciones de crédito según capacidad de pago.

Destino específico de los recursos.

Cabe destacar que esta alianza impacta no solo en los compradores, sino también en constructoras e inversionistas. Un inmueble que se adecúa más rápido acelera la ocupación del proyecto y fortalece su valorización.

Por lo tanto, es una noticia que da un respiro a los colombianos, especialmente a quienes enfrentan limitaciones financieras tras la compra de vivienda. Esta medida puede marcar la diferencia entre tener un apartamento en obra gris o un activo listo para habitar o generar ingresos.