Invima alista reglas clave que definirán el futuro del cannabis medicinal en Colombia

Colombia se encuentra en un momento decisivo para el desarrollo del cannabis medicinal. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) tiene plazo hasta marzo para expedir una reglamentación técnica que definirá los estándares de calidad, control y uso de estos productos en el país.

La medida busca cerrar vacíos que han limitado su integración al sistema de salud y fortalecer la confianza en su uso terapéutico.

Esta reglamentación se desprende del Decreto 1138 de 2025 y responde tanto a una necesidad de salud pública como a una oportunidad económica. El mercado global del cannabis medicinal mantiene una tendencia de crecimiento sostenido, lo que abre la puerta para que Colombia fortalezca su participación en esta industria.

Cannabis medicinal. Foto: Green Health.

Reglas para garantizar calidad y seguridad

El nuevo marco normativo establecerá criterios técnicos obligatorios para asegurar que los productos cumplan con estándares similares a los de cualquier medicamento. Esto incluye controles sobre la composición, estabilidad y potencia de los cannabinoides.



Entre los principales lineamientos que deberá definir el Invima se encuentran:



Buenas prácticas de elaboración para preparaciones magistrales.

Protocolos actualizados de dispensación y entrega.

Estándares analíticos obligatorios para compuestos como THC y CBD.

Reglas claras para ensayos clínicos.

Normas estrictas sobre etiquetado, publicidad e información al paciente.

Sistemas de inspección, vigilancia y control sanitario.

Estas medidas buscan garantizar que los tratamientos sean seguros, consistentes y confiables para los pacientes.

Uno de los principales retos del sector ha sido la falta de claridad normativa. Juan Romero, CEO de Carmen’s Medicinals, explicó que el fortalecimiento de los controles permitirá que el cannabis medicinal sea percibido como un tratamiento con respaldo científico.

En paralelo, el sistema de trazabilidad será reforzado mediante la interoperabilidad con la plataforma SEED, administrada por el Ministerio de Justicia, lo que permitirá rastrear los productos desde su origen hasta el paciente.

Publicidad

Además, el Ministerio de Salud actualizará los protocolos médicos, definiendo criterios de prescripción, seguimiento y uso seguro. Esto reducirá la incertidumbre jurídica y facilitará que más profesionales incorporen estos tratamientos.

Con esta reglamentación, Colombia busca consolidar la seguridad sanitaria, fortalecer la confianza clínica y posicionarse como un actor relevante en una industria con alto potencial de crecimiento.