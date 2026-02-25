En vivo
Blu Radio  / Salud  / Invima alista reglas clave que definirán el futuro del cannabis medicinal en Colombia

Invima alista reglas clave que definirán el futuro del cannabis medicinal en Colombia

El Invima expedirá en marzo nuevas reglas para el cannabis medicinal, con estándares de calidad, trazabilidad y prescripción que buscan dar confianza médica y fortalecer esta industria.

