Paz

Iglesia Católica pide ayuno del odio y que el miedo no sea condicionamiento para votar

A pocas semanas de las elecciones al Congreso y la Presidencia, la Iglesia Católica pide que el miedo no domine los comicios, y que se haga “ayuno” del lenguaje de odio en el debate público.

