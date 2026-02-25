Polémica por protestas de docentes en Antioquia: Gobernación dice que no les pagará salario

Avanza el segundo día de protestas en Antioquia por parte de los docentes del magisterio por problemas en su sistema de salud, que tras dos años de implementación persiste con fallas en o entrega de medicamentos, citas, procedimientos y trámites, motivo por el que a esta hora una comisión hace presencia en la sede de la Fiduprevisora en Bogotá, a la par que otros de ellos protestaron a las afueras del Fomag en la avenida 33.

Una de las afectadas por esta situación y que se sumó a la jornada de protesta por 72 horas narró las dificultades que se vienen evidenciando sin que al parecer haya una respuesta clara por parte de la Fiduprevisora.

A la situación se ha sumado en las últimas horas el pronunciamiento de la Gobernación de Antioquia, que indicó que tienen sustento jurídico para no pagarle el salario a quienes participen de la jornada, que solo el primer día fueron 12.000 de los 20.000 docentes con los que cuentan los municipios no certificados del departamento, afectando a 250.000 estudiantes. La secretaria de Educación, Mónica Ospina.

"Nosotros respetamos la protesta, los sindicatos y también las movilizaciones, pero esto nunca puede ir en contra de la desescolarización de los niños. Además de eso, pues también nos preocupa la salud de los maestros, sin embargo, también tenemos que tener muy presente que esos resultados de salud de los maestros es una decisión del Gobierno Nacional que de hecho se da desde hace dos años que apenas se está presentando y que hoy los maestros lo están diciendo y es por el mismo gobierno que ellos eligieron", dijo.



Consultada por este medio sobre las implicaciones jurídicas que tendría este anuncio, en especial por el derecho a la protesta que tienen los educadores, Ospina reiteró que estos no contaban con autorización para la manifestación y desescolarización de los estudiantes, que la educación es un derecho fundamental, según la Constitución. No obstante medidas similares en un paro del año 2001, cuando no pagaron los salarios de los docentes que protestaron, generando numerosas demandas contra el Estado.

Por lo pronto, los docentes continuarán con las manifestaciones este jueves con un plantón a las afueras del sindicato ADIDA, en el centro de la ciudad.