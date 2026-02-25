En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Colpensiones
Discurso de Donald Trump
Diana Ospina

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Polémica por protestas de docentes en Antioquia: Gobernación dice que no les pagará salario

Polémica por protestas de docentes en Antioquia: Gobernación dice que no les pagará salario

Este miércoles se manifestaron a las afueras de la sede del Fomag en la avenida 33. La Gobernación reclamó que se quedaran sin clases 250.000 estudiantes porque 12.000 docentes se unieron al paro.

Publicidad

Publicidad

Publicidad