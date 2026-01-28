El Ministerio de Educación volvió a responder a la Secretaría de Educación de Bogotá tras la denuncia hecha por la secretaria Isabel Segovia, quien aseguró que no se habían girado los recursos correspondientes al pago de los sueldos de los maestros de la capital. Frente a esta afirmación, la cartera de Educación sostuvo que los pagos ya se realizaron y presentó documentos que, según indicó, respaldan el giro.

Blu Radio conoció los documentos compartidos por el Ministerio de Educación, en los que se señala que el martes 27 de enero se firmó y se efectuó el giro de los recursos destinados al pago de los salarios docentes en Bogotá, por un monto que supera los 200.000 millones de pesos. De acuerdo con la entidad, estos soportes corresponden al comprobante del traslado de los recursos.

MinEducación reitera que ya se realizó el giro para sueldos de maestros en Bogotá

Según el Ministerio, para el caso específico de Bogotá se encuentra garantizada la disponibilidad inicial de dos billones quinientos noventa mil quinientos treinta y tres mil ciento sesenta y siete millones setecientos treinta pesos ($2.590.533.167.730) para la prestación del servicio educativo durante la vigencia 2026. A esto se suma una asignación de cuarenta y cuatro mil ciento cincuenta millones quinientos noventa y siete mil setenta pesos ($44.150.597.070), destinada exclusivamente al pago de las pensiones de los maestros nacionalizados.



Además, Blu Radio conoció la Resolución 1958, mediante la cual se ordena transferir los recursos de la participación para educación del Sistema General de Participaciones, apropiados en el presupuesto de gastos de funcionamiento de la vigencia 2026, de acuerdo con una distribución parcial y detallada.

La resolución fue firmada por la viceministra de Educación Preescolar, Básica y Media (e), Lucy Maritza Molina Acosta, y hace parte de los actos administrativos que, según el Ministerio, sustentan la transferencia de los recursos mencionados.