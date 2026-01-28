En vivo
Blu Radio  / Sociedad  / Educación  / MinEducación reitera que ya se realizó el giro para sueldos de maestros en Bogotá
Primicia

MinEducación reitera que ya se realizó el giro para sueldos de maestros en Bogotá

Blu Radio conoció los documentos con los que el Ministerio de Educación asegura que el martes 27 de enero se firmó y giró el dinero para el pago de los salarios de los maestros de Bogotá.

