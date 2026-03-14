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Blu Radio  / Nación  / Capturado alias 'Nelson' cabecilla de las disidencias de las Farc en Caquetá

Capturado alias 'Nelson' cabecilla de las disidencias de las Farc en Caquetá

En el procedimiento, las autoridades lograron recuperar a un menor de edad que se encontraba en poder de esta estructura ilegal.

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