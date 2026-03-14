Capturado alias 'Nelson' cabecilla de las disidencias de las Farc en Caquetá

En medio de operaciones militares en el sur del país, tropas del Ejército Nacional de Colombia capturaron a Alexis Ávila Orozco, conocido con el alias de 'Nelson', señalado cabecilla de una comisión de la Estructura Rodrigo Cadete, que hace parte del bloque Jorge Suárez Briceño.

La operación se realizó en la vereda Remolinos del Orteguaza, zona rural de Florencia, en el departamento de Caquetá, durante un operativo adelantado por tropas de la Décima Segunda Brigada de la Sexta División del Ejército.

En el procedimiento, las autoridades lograron recuperar a un menor de edad que se encontraba en poder de esta estructura armada ilegal y que habría sido víctima del delito de reclutamiento. El adolescente fue puesto a disposición de las autoridades competentes para iniciar el proceso de restablecimiento de sus derechos.

De acuerdo con información de inteligencia militar, alias 'Nelson' había asumido recientemente el rol de cabecilla de comisión dentro del grupo armado ilegal, luego de reemplazar a otro integrante que abandonó la organización. Entre sus funciones Dentro de sus funciones según el Ejército, estaría la coordinación de extorsiones a comerciantes y empresarios, intimidaciones a la población civil y actividades de inteligencia contra unidades militares en los municipios de Caquetá y algunas zonas del Huila.



Las autoridades incautaron dispositivos electrónicos y de comunicaciones, entre ellos celulares, radios y más. Foto: Ejército Nacional.

Tras su captura, alias ‘Nelson’ entregó información que permitió la ubicación de un depósito clandestino con material de guerra y equipos logísticos utilizados por la estructura criminal.

En el lugar fueron halladas ocho armas largas, una ametralladora, cerca de 3.900 cartuchos de munición de diferentes calibres, proveedores para fusil y pistola, chalecos, uniformes camuflados y equipos de campaña.

Publicidad

Además, las autoridades incautaron dispositivos electrónicos y de comunicaciones, entre ellos celulares, radios, memorias USB, un computador y un control para dron con sus respectivas baterías.

Durante la operación también fueron encontrados dos artefactos explosivos improvisados, que fueron destruidos de manera controlada por personal especializado para evitar riesgos para la población.

Las autoridades indicaron que continuarán las operaciones militares en el departamento del Caquetá con el objetivo de debilitar las estructuras armadas ilegales y garantizar la seguridad de las comunidades.

En el lugar fueron halladas ocho armas largas, una ametralladora, cerca de 3.900 cartuchos de munición de diferentes calibres, proveedores para fusil y pistola. Foto: Ejército Nacional.