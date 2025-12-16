A juicio disciplinario tres exministros por implementación de sistema de salud de maestros

La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra tres exministros del Gobierno nacional, entre ellos, Aurora Vergara, Ricardo Bonilla y Gloria Inés Ramírez, además del actual ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y al expresidente de la Fiduprevisora Jhon Mauricio Marín por las supuestas irregularidades en la implementación del nuevo sistema de salud del magisterio.

De acuerdo con el Ministerio Público, los hechos bajo investigación estarían relacionados con múltiples fallas estructurales en el proceso de puesta en marcha del modelo, entre ellas, la aprobación tardía del manual de contratación, que se habría expedido apenas dos días antes de la entrada en vigencia del nuevo esquema.

Según la Procuraduría, a ello se suman retrasos en la contratación de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) y la ausencia de negociaciones previas de tarifas.

Guillermo Alfonso Jaramillo Foto: MinSalud

En ese sentido, el ente de control también indaga por la autorización de servicios médicos y entrega de medicamentos sin los avales previos correspondientes, así como por la facturación bajo la modalidad de pago por evento a tarifa SOAT plena, situación que habría generado impactos financieros y operativos.



Para la Procuraduría estas decisiones y omisiones habrían comprometido el adecuado funcionamiento del sistema y generado afectaciones directas a los usuarios del servicio de salud del magisterio.