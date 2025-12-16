“La salud no se archiva”, dijo el ministro tras decisión de la Comisión Séptima

Luego de que la Comisión Séptima del Senado votara a favor del archivo de la reforma a la salud, el ministro de Salud se pronunció públicamente a través de la red social X. En su mensaje, el funcionario afirmó que “la salud no se archiva”, en referencia a la decisión adoptada por la comisión.

En su publicación, el ministro señaló que durante siete meses el debate del proyecto fue postergado y que la discusión se dio únicamente en la etapa final del trámite legislativo. Según indicó, la votación no tiene como principal efecto al Gobierno nacional, sino a los usuarios del sistema de salud.

El jefe de la cartera de Salud manifestó que la reforma contaba con respaldo fiscal, recursos definidos y una proyección de incremento en la financiación del sector. No obstante, sostuvo que la iniciativa fue archivada por decisión mayoritaria de la Comisión Séptima.

Tras la votación, el ministro reiteró que el debate sobre el sistema de salud continuará en otros escenarios institucionales.



“Creen que el daño se lo hacen al Gobierno de Gustavo Petro. Se equivocan. El daño se lo hacen a millones de colombianos que siguen atrapados en un sistema que ya fracasó y que ustedes decidieron proteger”, advirtió el ministro de salud.