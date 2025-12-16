‘La Danza de los Millones’: paso a paso para inscribirse y ganar dinero cada noche

Caracol Televisión estrena un nuevo concurso que promete repartir grandes sumas de dinero y captar la atención de los televidentes. Se trata de 'La Danza de los Millones', un formato inédito y ambicioso en el que, además de celebridades, el público en casa tiene la oportunidad de llevarse premios en efectivo por estar atento al desarrollo del programa.

Desde el martes 16 de diciembre, a las 9:30 de la noche, el espacio llega a la pantalla con una dinámica sencilla pero llena de tensión: en cada emisión, una pareja de famosos enfrenta distintas pruebas con el objetivo de evitar que los billetes caigan al suelo. El dinero que no logren conservar podrá ser ganado por los televidentes inscritos.

En total, el programa entregará hasta 120 millones de pesos cada noche, una cifra que se repartirá entre los participantes del set y los colombianos que sigan el concurso desde sus hogares.



Requisitos para participar en 'La Danza de los Millones'

Quienes deseen aspirar a los premios deben contar con la aplicación Ditu y completar el proceso de inscripción habilitado por el canal. El registro está disponible tanto para nuevos usuarios como para quienes ya tienen una cuenta activa.



Paso a paso para inscribirse

Las personas que aún no estén registradas en Ditu deben ingresar al portal oficial Ladanzadelosmillones.com y seguir estos pasos:



Hacer clic en el botón ‘Empezar’, ubicado en la parte inferior de la página. Ingresar un correo electrónico válido y diligenciar los datos personales solicitados, como nombre completo, fecha de nacimiento y género. Crear una contraseña segura y confirmarla. Leer y aceptar los términos y condiciones, además de autorizar el tratamiento de datos personales. Registrar el número de cédula y un teléfono de contacto, aceptar nuevamente las autorizaciones y continuar. Esperar el mensaje de confirmación que indica que la inscripción fue exitosa y que ya está participando en La Danza de los Millones.

‘La Danza de los Millones’ Foto: Caracol Televisión

¿Ya tiene cuenta en Ditu?

Los usuarios que ya estén registrados en la plataforma deben ingresar igualmente a Ladanzadelosmillones.com, seleccionar ‘Empezar’, iniciar sesión con su correo y contraseña, y completar los campos solicitados con el número de cédula y el teléfono de contacto. Con este paso, quedarán habilitados para participar en el concurso.

