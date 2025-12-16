En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Reforma a la salud
Paro ELN
Paloma Valencia
Carlos Ramón González

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  / Por primera vez, Junior H estará en Colombia: esto debe saber de su concierto

Por primera vez, Junior H estará en Colombia: esto debe saber de su concierto

El regional mexicano se apodera del público colombiano y, ahora, el turno será de Junior H, otro de los grandes referentes de este género en México.

Publicidad

Publicidad

Publicidad