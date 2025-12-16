Por primera vez, Junior H estará en Colombia: esto debe saber de su concierto

México vive un momento especial en cuanto a música se refiere en territorio colombiano. No solo por lo estadios que llenaron Grupo Firme y Carin León, sino por el auge en listas de reproducción de artistas como Grupo Frontera, Fuerza Regida, Natanel Cano, Gabi Ballesteros y Junior H, este última que, por primera vez, visitará Colombia en 2026.

En medio de este gran momento del regional mexicano, Junior H anunció su primera visita a Colombia para el mes de mayo de 2026. Una oportunidad única para sus seguidores poder verlos en vivo y escuchar varios de sus éxitos internacionales.

Su primera gira oficial por Latinoamérica con “LATINOAMÉRICA EN LÁGRIMAS $AD BOYZ TOUR – LATAM 2026”, un recorrido histórico que lo llevará por siete países en menos de tres semanas. La gira marcará la mayor presencia del artista en la región hasta la fecha, luego de un año marcado por múltiples récords en plataformas digitales y sold outs en arenas de Estados Unidos y México.

“La gira marca un paso decisivo en la expansión global del artista, hoy figura destacada del movimiento regional mexicano que lidera las listas internacionales. De acuerdo con datos recientes de plataformas de streaming”, indicaron de su equipo.



Junior H // Foto: suministrada

¿Cómo comprar fecha para Junior H en Colombia?

Por ahora, los precios de este concierto en el país son un misterio, pues no se ha revelado con exactitud la fecha en que se llevará a cabo ni el lugar, aunque muchos apuntan que sería el Movistar Arena.

Los boletos para cada país estarán disponibles en los canales oficiales de cada promotor. Se recomienda al público adquirir entradas únicamente en puntos autorizados.

Los mejores éxitos de Junior H