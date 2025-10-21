En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
General William Rincón
Pelea Petro - minvivienda
Álvaro Uribe

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  / Con Yeison Jiménez, Grupo Firme repetirá concierto en Bogotá: esto se sabe

Con Yeison Jiménez, Grupo Firme repetirá concierto en Bogotá: esto se sabe

A ellos se sumarán otros artistas como Gabito Ballesteros, Majo Aguilar, Edgardo Núñez, El Mimoso, Clave Especial, Calle 24, entre otros.

Grupo Firme y El Campín de fondo.jpg
¿Grupo Firme estará en El Campín? //
Fotos: AFP/ Alcaldía de Bogotá
Por: Redacción BLU Radio y EFE
|
Actualizado: 21 de oct, 2025

Con entradas agotadas en menos de dos horas, el 'Órale Wey Fest: Mexa', el festival que se celebrará el 6 de diciembre próximo en el Estadio El Campín de Bogotá, con Grupo Firme como evento principal, confirmó este viernes la fuerza de la música regional mexicana en Colombia.

El festival tendrá como protagonista a una de las agrupaciones más exitosas del género, que ofrecerá tres horas de espectáculo con sus éxitos más reconocidos como 'Ya supérame', 'Cada quien' y 'El amor no fue pa’ mí'.

Grupo Firme.jpg
Grupo Firme //
Foto: AFP

Tras agotar en menos de dos horas todas las entradas para su primera fecha del Órale Wey Fest Mexa el 6 de diciembre en el Estadio El Campín, los organizadores confirman una segunda fecha el 5 de diciembre, respondiendo al gran apoyo del público colombiano.

Esta segunda fecha sorprendió al público con la participación especial de Yeison Jiménez, uno de los más grandes exponentes de la música popular en Colombia. El artista se une al festival como invitado de honor, aportando su voz y su estilo inconfundible a esta gran fiesta que celebra la unión entre la pasión mexicana y el corazón colombiano.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Música

Publicidad

Publicidad

Publicidad