Con Yeison Jiménez, Grupo Firme repetirá concierto en Bogotá: esto se sabe

Con entradas agotadas en menos de dos horas, el 'Órale Wey Fest: Mexa', el festival que se celebrará el 6 de diciembre próximo en el Estadio El Campín de Bogotá, con Grupo Firme como evento principal, confirmó este viernes la fuerza de la música regional mexicana en Colombia.

El festival tendrá como protagonista a una de las agrupaciones más exitosas del género, que ofrecerá tres horas de espectáculo con sus éxitos más reconocidos como 'Ya supérame', 'Cada quien' y 'El amor no fue pa’ mí'.

Grupo Firme // Foto: AFP

Tras agotar en menos de dos horas todas las entradas para su primera fecha del Órale Wey Fest Mexa el 6 de diciembre en el Estadio El Campín, los organizadores confirman una segunda fecha el 5 de diciembre, respondiendo al gran apoyo del público colombiano.

Esta segunda fecha sorprendió al público con la participación especial de Yeison Jiménez, uno de los más grandes exponentes de la música popular en Colombia. El artista se une al festival como invitado de honor, aportando su voz y su estilo inconfundible a esta gran fiesta que celebra la unión entre la pasión mexicana y el corazón colombiano.