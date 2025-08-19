Esto debe saber del concierto de Grupo Firme en Bogotá este 2025: fechas, invitados y más

Lo que fue un rumor de semanas, terminó volviéndose realidad y es que, este 2025, Bogotá disfrutar de la reconocida agrupación mexicana Grupo Firme, que llega a la primera edición del festival Orale Wey, que reúne a los mayores exponentes del regional mexicano en un solo sitio, esta vez, en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

“En esta primera edición, el público bogotano tendrá el privilegio de disfrutar por primera vez en vivo con un show completo -de más de 3 horas- a Grupo Firme, la banda sensación que ha conquistado millones de corazones en Latinoamérica. Ganadores del Latin Grammy a Mejor Álbum de Música Banda en 2021 , los integrantes de Grupo Firme se han consolidado como un fenómeno del género regional. Han batido récords de asistencia en conciertos -reuniendo hasta 280.000 fans en un solo show en Ciudad de México- y suman éxitos virales que suenan por todo el continente”, indicaron desde la organización.

En su primera edición, el público capitalino disfrutará de un show completo de más de tres horas con Grupo Firme, la agrupación que ha conquistado Latinoamérica y que ahora traerá a Bogotá sus grandes éxitos junto a temas de su más reciente álbum Evolución.

Grupo Firme // Foto: AFP

Por ahora, los primeros invitados en este festival son Clave Especial, Gabito Ballesteros, pero se espera que muchos más se vayan sumando a lo largo de las próximas semanas. En redes piden algunos en especial, pero, hasta ahora, solo se han mantenido los rumores.

“La unión de dos pueblos que comparten su amor por la música y la alegría de vivir se sentirá en cada canción y en cada rincón del estadio. Sin duda, Bogotá vivirá una noche llena de colores, sabores y emociones al ritmo de trompetas, tubas y acordeones, en un ambiente festivo que transportará a todos al corazón de México”, añadieron.