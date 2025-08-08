Propuesta de matrimonio en pleno estadio El Campín se hizo viral en redes

El creador de contenido y cantante conocido en redes como @soyvicora protagonizó un emotivo momento que se volvió viral en las últimas horas: le pidió matrimonio a su pareja, Laura Rodríguez, en plena cancha del estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá.

La propuesta, compartida en la noche del 7 de agosto, y planeada con antelación, según se muestra en el video que compartió el joven en sus redes sociales. En las imágenes se le ve organizando los detalles durante el día: “Ustedes solo me entregan a mí el anillo, me reciben el micrófono y yo lo abro”, se le escucha decir al inicio del clip.

Ya entrada la noche y frente a una multitud de más de 20.000 personas, el joven tomó el micrófono para dar un anuncio que sorprendió a todos. “Bogotá, buenas noches. Venimos a presentar un artista grande, pero antes me acaban de informar una súper noticia: vamos a ser papás. Por eso quiero decirte, mi amor, Laura, te amo con todo mi corazón y delante de todo Colombia quiero decirte: ¿te quieres casar conmigo?”, expresó.

Mientras pronunciaba estas palabras, en el fondo se desplegaba un cartel que decía “Cásate conmigo”, acompañado de globos rojos, lo que generó la ovación del público. Minutos después, el joven confirmó emocionado: “¡Dijo que sí!”, desatando la euforia en las gradas.

“El Amor de mi Vida ¡DIJO QUE SÍ! 💍♥️ Delante de más de 20.000 personas, en El Campín por primera vez en su historia, en nuestro país COLOMBIA, con la mujer de mis sueños y nuestro bebé en camino… DIOS GRACIAS”, escribió en la descripción del video, que ya acumula más de 2 millones de reproducciones.

Los comentarios no se hicieron esperar. “Este man sí tiene claro cómo se trata a una mujer que lo ama a uno”, “La vida me trata como si yo fuera parido a Maduro”, “Qué marca de sal seremos las que estamos viendo esto un viernes a las 7:30 a.m.”, o “A uno no lo han querido es nada”, son algunas de las reacciones que dejó la publicación.