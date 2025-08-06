¿Nuevo El Campín podría ser sede de la Selección Colombia? Ojo con este detalle

Bogotá celebró su cumpleaños con tremendo anuncio por parte de la Alcaldía, IDRD y la empresa Sencia, pues desde 2026 comenzará la construcción de un nuevo estadio El Campín con una capacidad de más de 50.000 espectadores, buscando un salto de calidad a los eventos, tanto deportivos como de entretenimiento en la ciudad.

"Hoy en el cumpleaños de Bogotá tenemos muchas noticias, el mayor anuncio es que la ciudad tendrá un nuevo estadio que iniciará construcción el primero de marzo del año entrante y el actual estadio seguirá operando durante las obras, la meta que tenemos es que el nuevo estadio esté listo en diciembre de 2027", dijo el alcalde Carlos Fernando Galán.

Pero al nacer un nuevo escenario que contará con los más alto estándares de calidad FIFA, pensando también en eventos de entretenimiento, ha nacido la duda de qué tipo de acontecimientos recibirá y si algún día la Selección Colombia podría llegar a la capital a disputar partidos de Eliminatorias, al ser el futuro mejor escenario del país.

Adiós a El Campín: se acabará y será reemplazado por este estadio para 50.000 espectadores Foto: Blu Radio / ImageFx

¿Nuevo El Campín podría ser sede de la Selección Colombia?

Hace unos años, el presidente de la Federación Colombia de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún, enfatizó en la importancia de la capacidad de un estadio para albergar a la Selección Colombia, pues, a la final, durante un partido se reciben personas de todas las regiones del país.

Dijo una vez que la capital no podía pedir al cuadro tricolor contando con apenas 37.000 espectadores, cuando, mínimo, debía tener una capacidad de 45.000 al ser la capital y tener a personas de todas las regiones y de ejemplo puso Lima, que cuenta con estadio de más de 60.000. Pero con esta nueva obra, las cifras se acercan al pedido del presidente de la FCF.

En ese orden de ideas, si se determina una capacidad entre 55.000 y cerca de los 60.000, el estadio entraría entre los parámetros del presidente del FCF para llevar a la Selección Colombia a la capital del país, aunque, por ahora, se quedará en Barranquilla, ciudad que mencionó el deseo de ampliar el Metropolitano a 60.000.

Foto: Instagram @fcfseleccioncol