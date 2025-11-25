Veeduría de salud del magisterio alerta por deterioro de las finanzas del Fomag

La veeduría de salud del magisterio alertó sobre el estado financiero del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), tras conocer el informe del trimestre julio-septiembre de 2025 presentado por la Fiduprevisora. Según la veeduría, las cifras muestran que la cuenta continúa perdiendo recursos y que esta situación podría afectar la atención médica de los docentes y de sus familias en lo que resta del año.

De acuerdo con el informe, el patrimonio del fondo registró una caída superior a los dos billones de pesos en un año, al pasar de cifras negativas por $1,38 billones en septiembre de 2024 a $3,34 billones en septiembre de 2025. Frente al trimestre inmediatamente anterior, también se observa un nuevo retroceso. La veeduría señala que este comportamiento refleja una disminución constante en la capacidad financiera del fondo.

El reporte muestra además que los pasivos del Fomag, las obligaciones por pagar, ascienden a $5,7 billones, mientras que los recursos disponibles en el corto plazo suman cerca de $2,7 billones.

Para la veeduría, esta diferencia deja ver que el fondo no tiene cómo cubrir completamente los compromisos asociados a la prestación de servicios de salud durante los próximos meses. Asimismo, el documento indica que se han usado ahorros destinados originalmente para otros fines, lo que agrava el panorama.



En sus planteamientos, la veeduría dice sentir preocupación por el manejo general del esquema de salud del Magisterio. Considera que, mientras crecen los problemas en la atención y los recursos del fondo disminuyen, no se han tomado decisiones que permitan corregir la situación. Señalan que la discusión sobre el funcionamiento del sistema ha estado marcada por tensiones internas y por cambios en los responsables de su administración, lo que ha generado incertidumbre entre los docentes.