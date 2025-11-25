En vivo
Santiago Uribe
Cartel de los Soles
Reforma tributaria
Infiltración de disidencias Farc

Veeduría de salud del magisterio alerta por deterioro de las finanzas del Fomag

La veeduría que hace seguimiento a la salud de los maestros advierte que el Fondo de Prestaciones del Magisterio atraviesa un deterioro acelerado en sus recursos, lo que podría afectar la atención médica y las prestaciones de docentes y sus familias.

