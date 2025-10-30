Veeduría Nacional por el Derecho a la Salud del Magisterio por crisis que viven: “No tiene arreglo”

En Bogotá y otras ciudades del país continúan las movilizaciones de maestros afiliados a Fecode, quienes exigen soluciones a los problemas del nuevo modelo de salud del magisterio.

Aunque la organización sindical responsabiliza a la Fiduprevisora por las deficiencias en la prestación del servicio, desde la Veeduría Nacional por el Derecho a la Salud del Magisterio EDUSalud sostienen que el origen de la crisis está en las decisiones del Gobierno.

En diálogo con Blu Radio, Dimas Andrés Arias Núñez, vocero de EDUSalud, señaló que el nuevo esquema ha generado barreras en la atención y sobrecostos en la operación del Fondo del Magisterio (Fomag).

La atención primaria es deficiente y los servicios complementarios funcionan peor. Los maestros deben buscar por su cuenta, en grupos de WhatsApp, dónde los pueden atender afirmó Arias

Según Arias, entre septiembre y octubre el Fomag registró sobrecostos de más de 450.000 millones de pesos, una cifra que dice supera los promedios informados al Gobierno.



El vocero agregó que el modelo actual está afectando la sostenibilidad financiera del fondo y que las decisiones que llevaron a su implementación fueron adoptadas directamente por el Ejecutivo.

“Este esquema fue impuesto por el Gobierno. Desde el 18 de octubre de 2023, el presidente anunció que no firmaría los contratos anteriores, y meses después se adoptó este nuevo modelo. Por eso el responsable directo no es la Fiduprevisora, sino el Gobierno”, señaló Arias.

Aunque reconocen la representación sindical de Fecode, desde la veeduría cuestionan la postura de su dirigencia frente al tema. “Fecode siempre fue una organización crítica de las decisiones de los gobiernos, pero hoy sus directivos están alineados con el Ejecutivo”, indicó Arias, quien aseguró que el magisterio necesita una respuesta más firme ante la crisis.

Sobre un posible paro indefinido, Arias explicó que su organización no tiene la capacidad para convocarlo, pero pidió a Fecode tomar la iniciativa. “Nosotros no podemos hacerlo solos, pero sí exigimos que el comité ejecutivo convoque un paro indefinido para defender nuestro derecho a la salud”, afirmó.

En cuanto a las soluciones, el vocero fue enfático: el actual modelo “no tiene arreglo”. Según él, el esquema anterior, aunque imperfecto, podía mejorarse. “El modelo de ahora cambió todo: la forma de contratar, de acceder a los servicios y de administrar los recursos. Los costos administrativos se dispararon y eso afecta directamente la atención a los maestros”, concluyó.