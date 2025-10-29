En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Ataques a 'narcolanchas'
Huracán Melissa
Movistar
Señorita Antioquia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Gobierno y Fecode crean mesa de alto nivel para revisar modelo de salud, pero paro se mantiene

Gobierno y Fecode crean mesa de alto nivel para revisar modelo de salud, pero paro se mantiene

El Ministerio de Educación y la Federación Colombiana de Educadores acordaron un espacio interinstitucional para atender problemas del sistema de salud del Fondo del Magisterio, mientras continúan las movilizaciones

Marchas de Fecode
Marchas de Fecode
Foto: Facebook Fecode
Por: Yessica Gutiérrez
|
Actualizado: 29 de oct, 2025

El Ministerio de Educación Nacional y la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), sostuvieron una reunión en la que acordaron conformar una mesa interinstitucional de alto nivel para analizar las dificultades presentadas en la implementación del nuevo modelo de salud del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag).

El encuentro, liderado por el Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media y la Secretaría General del Ministerio, permitió conocer directamente las inquietudes del Comité Ejecutivo de Fecode sobre el funcionamiento del sistema operado por Fiduprevisora S. A.

Durante la reunión, el Ministerio de Educación se comprometió a coordinar un trabajo conjunto con los ministerios de Educación, Trabajo, Hacienda y Salud, así como con los representantes de Fecode, para construir una hoja de ruta que permita estabilizar el modelo y mejorar la atención a los maestros y sus familias.

Estudiantes ya no pueden usar el celular en el colegio_ImageFX.jpg
Estudiantes ya no pueden usar el celular en el colegio
Foto: ImageFX, referencia

Ambas partes resaltaron la importancia de mantener canales de comunicación abiertos y de avanzar en soluciones concertadas que prioricen la salud y, el bienestar del magisterio.

El consejo directivo del Fomag, que cuenta con la participación de dos delegados de Fecode y asesoría del Ministerio de Salud, continuará sesionando de manera regular para hacer seguimiento a la operación del sistema y tomar decisiones orientadas a su fortalecimiento.

Pese a los avances en el diálogo, Fecode confirmó que el paro de los docentes se mantiene, mientras se concretan soluciones efectivas que garanticen la atención en salud de los educadores del país.

Le puede interesar:

  1. Montaje con billetes y de fondo Nueva EPS
    Nueva EPS.
    Foto: Image Fx
    Salud

    Duplican embargo a Nueva EPS; la entidad alerta que la medida afecta recursos de la salud

  2. reforma a la salud.jpg
    reforma a la salud
    Foto: X
    Salud

    “Esta comisión es inoperante”: minsalud por aplazamiento del debate de reforma a la salud

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Fecode

Protestas en Colombia

Fomag

Publicidad

Publicidad

Publicidad