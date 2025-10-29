Gobierno y Fecode crean mesa de alto nivel para revisar modelo de salud, pero paro se mantiene

El Ministerio de Educación Nacional y la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), sostuvieron una reunión en la que acordaron conformar una mesa interinstitucional de alto nivel para analizar las dificultades presentadas en la implementación del nuevo modelo de salud del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag).

El encuentro, liderado por el Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media y la Secretaría General del Ministerio, permitió conocer directamente las inquietudes del Comité Ejecutivo de Fecode sobre el funcionamiento del sistema operado por Fiduprevisora S. A.

Durante la reunión, el Ministerio de Educación se comprometió a coordinar un trabajo conjunto con los ministerios de Educación, Trabajo, Hacienda y Salud, así como con los representantes de Fecode, para construir una hoja de ruta que permita estabilizar el modelo y mejorar la atención a los maestros y sus familias.

Ambas partes resaltaron la importancia de mantener canales de comunicación abiertos y de avanzar en soluciones concertadas que prioricen la salud y, el bienestar del magisterio.



El consejo directivo del Fomag, que cuenta con la participación de dos delegados de Fecode y asesoría del Ministerio de Salud, continuará sesionando de manera regular para hacer seguimiento a la operación del sistema y tomar decisiones orientadas a su fortalecimiento.

Pese a los avances en el diálogo, Fecode confirmó que el paro de los docentes se mantiene, mientras se concretan soluciones efectivas que garanticen la atención en salud de los educadores del país.